Başkan Çolakbayrakdar, depremzede ailenin iftar sofrasına konuk oldu

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve eşi Fatma Çolakbayrakdar, depremin ardından Kahramanmaraş'tan Kayseri'ye yerleşen Güleç çiftinin iftar sofrasına konuk oldu.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve eşi Fatma Çolakbayrakdar, depremin ardından Kahramanmaraş'tan Kayseri'ye yerleşen Güleç çiftinin iftar sofrasına konuk oldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Göksun ilçesinden gelerek Uğurevler Mahallesi'nde yaşamaya başlayan Fevzi Güleç (67) ve ailesine misafir olan Çolakbayrakdar çifti, aile bireyleriyle sohbet etti.

Çocuklara çeşitli hediyeler veren Çolakbayrakdar, Kayseri'nin hayırda yarıştığını, misafirperverlik ve hayırseverliğin kentin genetiğinde olduğunu belirtti.

Her zaman depremzedelerin yanında yer aldıklarını ifade eden Çolakbayrakdar, deprem bölgesinden Kayseri'ye gelen vatandaşların daha huzurlu bir hayat yaşamaları için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini kaydetti.