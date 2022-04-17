Kocasinan Belediyesi, glütensiz gıda paketi dağıttı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, gıda alerjisi olarak bilinen çölyak hassasiyeti bulunan vatandaşlara glütensiz ürün paketi dağıttıklarını bildirdi.

Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, 2017'de ilk olarak başlatılan ve Türkiye'de diğer belediyelere örnek olan uygulamayla ilçe genelinde ikamet eden 182 çölyaklı aileye bugüne kadar binlerce çölyak paketi dağıttıklarını belirtti.

Çölyaklı ailelerin her zaman yanlarında olduklarını ve 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü öncesi de bu desteği sürdüreceklerini vurgulayan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Ailelerde bulunan çölyaklı birey sayısı ve gelir durumuna göre düzenli olarak dağıtım yapıyoruz. Bu hizmetin gurur veren bir diğer tarafı gerek şehrimizde gerekse ulusal manada birçok belediyenin benzer organizasyonlar yapıyor olmasıdır. Kocasinan Belediyesi olarak alerjik hassasiyeti bulunan hemşerilerimize destek oluyor ve özel olarak hazırlamış olduğumuz glütensiz ürün paketlerini çölyaklı ailelere ulaştırıyoruz. Amacımız, bir nebze de olsa çölyaklı ailelerimizin hayatını kolaylaştırmak, bunu yaparken de aramızdaki gönül bağını pekiştirmektir."

Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün hazırladığı glütensiz ürün paketlerinin içerisinde, kek unu, hamur işi unu, nişastalı karışım, kakaolu çıtır top, burgu makarna, spagetti, şehriye, köftelik bulgur, fındık ezmesi, portakallı mini kek ve susamlı çubuk kraker gibi glüten içermeyen yiyecekler bulunuyor.