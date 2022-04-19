Kocasinan'ın 'Gönül Kazanı' ramazanda da kaynıyor

Kocasinan Belediyesinin 7 ay önce başlattığı "Gönül Kazanı" projesiyle 65 yaş üstü 138 vatandaşın evine günlük sıcak yemek ulaştırılıyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, 65 yaş üstü yalnız yaşayan vatandaşların yanlarında olduklarını belirtti.

Geçmişle gelecek arasında köprü vazifesi gören, değerleri yarınlara aktaran büyüklere değer verdiklerini vurgulayan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kadim büyüklerimiz için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Allah yaşlılarımızın hayır duasından bizleri mahrum bırakmasın. 7 ay önce başlattığımız ve ramazan ayında da iftarlarını açmalarına vesile olduğumuz 65 yaş üstü 138 vatandaşımıza haftanın yedi günü bir öğünlük sıcak yemek hizmeti sunuyoruz. Hemşehrilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak için elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. Bu vesileyle değerli büyüklerimize hayırlı, sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum."