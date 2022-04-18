AK Parti Yeşilhisar İlçe Başkanlığı'nın yeni binası açıldı

YEŞİLHİSAR, KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Yeşilhisar İlçe Başkanlığı'nın yeni binasının açılışını gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç'a AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan da eşlik etti.

Yeni ilçe başkanı Hasan Bedirhanbeyoğlu'na da görevinde başarılar dileyen Büyükkılıç, partililerle sohbet etti.

Öte yandan Büyükkılıç, eşi Necmiye Büyükkılıç ile Yeşilhisar Belediyesinin düzenlediği iftar programına da katıldı.

Programda masaları dolaşıp, ilçe sakinleri ile sohbet eden Büyükkılıç, vatandaşların ramazan aylarını tebrik etti.

Büyükkılıç, programda yaptığı konuşmada, "Çalışacağız, bizi sevenleri mahcup etmeyeceğiz. Gayret edeceğiz, ilçemize, şehrimize layık olacağız. İlçemize hizmet etmeye devam ediyoruz. Her işin ilacı birlik ve beraberliktir." ifadelerini kullandı.