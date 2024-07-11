Başkan Büyükkılıç, yeni bakanlara "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle bakanlık görevi verilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu makamında ziyaret etti, "hayırlı olsun" temennisinde bulundu.

Büyükkılıç, Kurum ve Memişoğlu'na misafirperverlikleri için teşekkürlerini iletti.