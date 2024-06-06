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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı İnşaat Şantiyelerini İnceledi

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde yapımı süren Mutfak Sanatları Merkezi ve İl Halk Kütüphanesi'ndeki çalışmaları inceleyerek, projelerin tamamlandığında şehre değer katacağını belirtti. Büyükkılıç, yerel yönetim hizmetlerini etkin ve kaliteli şekilde sürdürdüklerini ve yeni dönemde de yatırımlar ile örnek gösterilen bir belediye olacaklarını vurguladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapımı devam eden inşaat şantiyelerinde incelemede bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde yapımı süren Mutfak Sanatları Merkezi ve İl Halk Kütüphanesi'ndeki çalışmaları inceledi.

Burada yetkilerden bilgi alan Büyükkılıç, "Projelerimiz tamamlandığında şehrimize değer katacak önemli kültürel ve sanatsal mekanlar oluşturacağız." ifadelerini kullandı.

Yerel yönetim hizmetlerini etkin ve kaliteli şekilde Kayserililere ulaştırmayı sürdürdüklerinin altını çizen Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyesi olarak yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşmaya devam ediyoruz. Yeni dönemde de yatırımlar ile ülke genelinde örnek gösterilen belediye olacağız. Geçtiğimiz 5 yılda kentimiz genelinde birçok önemli yatırımı hayata geçirdik. Yeni 5 yılda da vizyon, prestijli ve insan odaklı projelerimiz ile Kayseri'mizin hizmetinde olacağız. Yerel yönetim hizmetleri kapsamında gerçekleştirdiği birçok uygulama, proje ve yatırımlarla 'Kayseri modeli' olarak örnek gösterilmeyi sürdüreceğiz.

Kaynak: AA / Güncel

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