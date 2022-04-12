Başkan Büyükkılıç, Yahyalı'da ziyaretlerde bulundu - Haberler

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Başkan Büyükkılıç, Yahyalı'da ziyaretlerde bulundu

AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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Başkan Büyükkılıç, Yahyalı'da ziyaretlerde bulundu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yahyalı ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yahyalı ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, ilçede esnafı ziyaret edip vatandaşlarla buluştu.

Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Yahyalı Kadın ve Gençlik Merkezi'nde düzenlenen iftara da katılan Büyükkılıç, polisler, gaziler ve şehit aileleri ile bir araya geldi.

Başkan Büyükkılıç, 16 ilçe belediyesini bağrına bastığını anlatarak, "Güzel ve şirin ilçemizde sizlerle birlikte olmaktan, şehitlerimizin yakınlarıyla beraber olmaktan onur duyduğumu paylaşmak istiyorum. Biz sizleri çok seviyoruz, bu huzur sofrasında bulunmaktan keyif aldığımı ifade ediyorum." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, iftar programının ardından teravih namazını Derebağ Mahallesi Cami Kebir'de kıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından cami cemaatine, halka tatlı ve su ikram edildi.

Başkan Büyükkılıç, Yahyalı'da ziyaretlerde bulundu

Başkan Büyükkılıç, Yahyalı'da ziyaretlerde bulundu

Başkan Büyükkılıç, Yahyalı'da ziyaretlerde bulundu

Başkan Büyükkılıç, Yahyalı'da ziyaretlerde bulundu

Başkan Büyükkılıç, Yahyalı'da ziyaretlerde bulundu

Başkan Büyükkılıç, Yahyalı'da ziyaretlerde bulundu

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

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