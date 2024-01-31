Üye Girişi
Haberler

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehit Piyade Sözleşmeli Er İsmet Eraslan'ın ailesini ziyaret etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görev yaparken PKK'lı teröristlerin bombalı saldırısı sonucu şehit olan Er İsmet Eraslan'ın ailesini ziyaret etti. Büyükkılıç, şehit için Allah'tan rahmet dileyerek ailesine başsağlığı ve sabır temennisinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehit Piyade Sözleşmeli Er İsmet Eraslan'ın ailesini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, 2018 yılında Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görev yaparken PKK'lı teröristlerin bombalı saldırısı sonucu şehit olan Eraslan'ın, Mevlana Mahallesi'ndeki baba ocağını ziyaret etti.

Büyükkılıç, şehide Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diledi.

Kaynak: AA / Güncel

Memduh Büyükkılıç Hakkari Piyade PKK Terör Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

1 Şubat hangi burç? Kova burcu özellikleri nelerdir? Kuruluş Osman full HD bölüm izle! Kuruluş Osman 146. bölüm full HD izleme linki! Kuruluş Osman son bölüm neler oldu? Belediye seçimleri ne zaman 2024? Yerel seçimler ne zaman, hangi tarihte başlıyor? Yalı Çapkını son bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını fragmanı nereden izlenir? Pınar Karşıyaka - Beşiktaş Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Pınar Karşıyaka - Beşiktaş Basket maçı! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı 2024 ne zaman? Başvuru nasıl yapılır, şartları neler? Zara ve İlker Görgülü sevgili mi? BAŞAKŞEHİR – 68 AKSARAY BLD. CANLI: Amedspor – 68 Aksaray Bld. maçı nereden, nasıl izlenir? Amedspor 68 Aksaray Bld. canlı yayın linki! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? 2024 MSÜ başvuru ücreti ne kadar? MSÜ geç başvuru günü ne zaman? Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor 23. bölüm fragmanı izle! Survivor yeni bölüm fragman linki! Amedspor - 68 Aksaray Bld. maçı hangi kanalda, saat kaçta? Amedspor - 68 Aksaray Bld. maçı nereden izlenir? Şeyla Halis kimdir, kaç yaşında? Cennet Mahallesi Menekşe kim, son hali nasıl? Kızılcık Şerbeti 49. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti 49. bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? Kilise saldırganları yakalandı mı? Sarıyer Santa Maria Kilise saldırısında olay nedir?
title