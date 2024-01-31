Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehit Piyade Sözleşmeli Er İsmet Eraslan'ın ailesini ziyaret etti
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görev yaparken PKK'lı teröristlerin bombalı saldırısı sonucu şehit olan Er İsmet Eraslan'ın ailesini ziyaret etti. Büyükkılıç, şehit için Allah'tan rahmet dileyerek ailesine başsağlığı ve sabır temennisinde bulundu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehit Piyade Sözleşmeli Er İsmet Eraslan'ın ailesini ziyaret etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, 2018 yılında Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görev yaparken PKK'lı teröristlerin bombalı saldırısı sonucu şehit olan Eraslan'ın, Mevlana Mahallesi'ndeki baba ocağını ziyaret etti.
Büyükkılıç, şehide Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diledi.