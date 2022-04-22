Büyükkılıç, 23 Nisan'ı 'özel çocuklarla' kutladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlenen etkinlikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı "özel çocuklarla" kutladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, programda 10 yaşındaki Mehmet Emin Özcan, özel çocukların daha çok ilgi, eğitim, saygı ve sevgi istediklerini belirtip, bir ülkenin mutluluğunun ve geleceğinin o ülkenin çocuklarının mutluluğu ve başarısı ile ilgili olduğunu, vatanlarını ve bayraklarını çok sevdiklerini ifade etti.

Başkan Büyükkılıç da dünyada çocuklarına bayram ilan edilen başka bir ulus olmadığını belirterek, "Bu açıdan Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e çocuklarımıza böyle bir bayramı armağan ettiği için minnet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Program kapsamında özel çocuklar, 23 Nisan şiirleri okuyup, şarkı söyledi.

Çocuklara şeker ikram eden Büyükkılıç, Yasin Gaygısız tarafından hazırlanan sergiyi de gezdi.