Başkan Büyükkılıç'tan huzurevine bayram ziyareti - Haberler

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Başkan Büyükkılıç'tan huzurevine bayram ziyareti

AA - Sercan Küçükşahin - Güncel
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Başkan Büyükkılıç'tan huzurevine bayram ziyareti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile eşi Necmiye Büyükkılıç, Ramazan Bayramı dolayısıyla Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi'ni ziyaret etti.

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile eşi Necmiye Büyükkılıç, Ramazan Bayramı dolayısıyla Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi'ni ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Ali Karcıoğlu ile huzurevi yönetici ve personelinin de hazır bulunduğu bayramlaşma programında Büyükkılıç, huzurevi sakinleriyle sohbet etti, bayramlarını kutladı.

Büyükkılıç, yaptığı konuşmada, personelin huzurevinde kalan vatandaşların tüm ihtiyaçlarını giderdiklerini ve adeta üzerlerine titrediklerini belirtti.

Huzurevi sakinleri tarafından seslendirilen türkülere de eşlik eden Büyükkılıç, Yunus Emre'nin şiirini okudu.

AA / Sercan Küçükşahin - Güncel

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