Başkan Büyükkılıç'tan Hal Kompleksi Ziyareti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi'ni ziyaret ederek, esnafın talep ve önerilerini dinledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyaret sırasında tezgahlardaki ürünleri inceleyen Büyükkılıç, esnafa hayırlı ve bereketli işler temennisinde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, belediye olarak ihtiyaçlara en hızlı ve etkili çözümleri üretmeye devam edeceklerini bildirdi.

Birlik ve beraberlik mesajı veren Büyükkılıç, "Her zamanki gibi hal esnafımızın sıcak ilgisiyle ziyaretimizi yaptık, yüzler gülüyor. Ahi ahlakı ile ahlaklanmış esnaflarımıza helalinden bol rızık diliyorum. Allah razı olsun, inşallah birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde hizmet etmeye, insanların duasını almaya devam edelim." ifadesini kullandı.