Kayseri'den kısa kısa

KAYMEK AŞ Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi tarafından lise öğrencilerine yönelik "Zamanı Verimli Kullanma ve Bağımlılıkla Mücadele" konulu seminer düzenlendi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, seminerde gençlerin zamanı verimli kullanabilmeleri için çeşitli yöntemler anlatıldı.

Bağımlılıkla mücadele konusunda da bilimsel veriler ışığında önemli bilgiler sunuldu.

"Kirkit'in Sesi" sergisi açıldı

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) ile Talas Tanıtım Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin düzenlediği "Kirkit'in Sesi" sergisi açıldı.

Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'nın yanı sıra Halıcılar Odası Başkanı Ercan Elfiti, belediye yöneticileri, dernek üyeleri ve davetlilerin katılımıyla tarihi Ali Saip Paşa Caddesi'ndeki Talas Sanat Galerisi'nde açılan sergide, çuval, heybe, çanta ve beşikler yeniden gün yüzüne çıktı.

Zahide Şahin'in küratörlüğünde hazırlanan sergide Çivici ailesinin özel koleksiyonunda yer alan 38 çuval, 10 heybe, deve heybesi, çanta ve 2 beşik olmak üzere toplam 52 eser, ziyarete açıldı.

Sergi, 21 Mart'a kadar açık kalacak.

Büyükkılıç Ankara'da ziyaretlerde bulundu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ankara'da Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız ve DSİ Strateji Geliştirme Daire Başkanı Halis Bostan ile bir araya gelerek, Kayseri'de yapılacak yatırımları görüştü.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılan Başkan Büyükkılıç, daha sonra bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

İlk olarak DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız ve Strateji Geliştirme Daire Başkanı Halis Bostan ile bir araya gelen Büyükkılıç, Kayseri'de yapılacak yatırımlar ile ilgili istişarelerde bulundu. Büyükkılıç, Sarıoğlan Barajı ile ilgili yapılan çalışmaları da görüştü.

Kentte yapılan ve planlanan hizmetlerle ilgili faydalı bir ziyaret olduğunu belirten Büyükkılıç, misafirperverlikleri ve ilgilerinden dolayı Yıldız ve Bostan'a teşekkür etti.