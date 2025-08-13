Başkan Büyükkılıç'tan AK Parti'nin 24'üncü kuruluş yıl dönümü mesajı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti'nin 24'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükkılıç, mesajında, 14 Ağustos 2001'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kurulan AK Parti'nin, ülkenin siyasi yaşamına damgasını vurduğunu ifade etti.

AK Parti'nin Türk siyasetine vizyon kattığını ve milletin gönlünde taht kurduğunu belirten Büyükkılıç, "Yerel yönetimler olarak bizler de bu vizyon doğrultusunda Kayseri'ye değer katacak yatırımlar ve hizmetler sunmaya devam ediyoruz. AK Parti, milletle devletin kaynaşmasına ve Türkiye'nin her alanda büyümesine katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Kayseri'deki yerel yönetim faaliyetlerinin AK Parti'nin 24 yıllık başarı hik???????ayesinin bir yansıması olduğunu aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"24 yıl önce kurulan AK Parti, birliğin ve dirliğin temsili haline gelmiş, ülkemizi her alanda kalkındıran projelere imza atmıştır. Bugün Kayseri'de de AK Parti'nin bu vizyonu doğrultusunda çok sayıda önemli hizmeti hayata geçirmiş bulunuyoruz. Altyapıdan eğitime, sağlıktan spora, turizmden tarıma kadar her alanda büyük adımlar attık. AK Parti'nin başarısının ardında, halkla iç içe olma, ihtiyaçları doğru tespit etme ve onlara çözüm üretme anlayışı vardır. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak, ilçe belediyelerimizle birlikte, tüm Kayserililere eşit hizmet sunmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. İster merkezde ister kırsalda olsun, her mahallemizin gelişmesine katkı sağlıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, AK Parti'nin kuruluşunun 24'üncü yılını kutluyoruz. Daha nice yıllar boyunca Kayseri'ye ve Türkiye'ye hizmet etmeyi sürdüreceğiz."