Başkan Büyükkılıç'tan 3. Gastronomi Günleri'ne davet

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, üçüncüsünü düzenleyecekleri Kayseri Gastronomi Günleri'nin yarın yapılacak açılış törenine vatandaşları davet etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde 24-26 Ekim'de düzenlenecek Kayseri Gastronomi Günleri'nde kentin mutfağı tanıtılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, şehrin lezzetli mutfağını bu tür etkinliklerle dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını belirtti.

Vatandaşları yarın 15.00'te Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi etkinlik alanında düzenlenecek açılış törenine davet eden Büyükkılıç, "Kayseri, yalnızca mantısı ve pastırmasıyla değil, tarihiyle, kültürüyle, hoşgörüsüyle de özel bir şehir. Biz bu organizasyonu sadece yemek tanıtımı olarak görmüyoruz. Bu bir kültür buluşmasıdır. Kayseri'nin tarihinden süzülüp gelen eşsiz mutfağını tüm Türkiye ile paylaşmaktan gurur duyuyoruz. Tüm hemşehrilerimizi, gastronomi tutkunlarını ve aileleriyle güzel bir gün geçirmek isteyen herkesi 3 günlük bu lezzet şölenine davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, etkinlikte, genç yeteneklerden ev hanımlarına, minik şeflerden usta isimlere kadar herkesin sahne alacağı yarışmalarla renklenen etkinlikte, sevilen müzik grubu Karaf ve Turan Güneş sahne alacağını kaydetti.