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Büyükkılıç, Sivil Toplum Kuruluşlarıyla İstişarede Bulundu

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelerek Kayseri'nin gelişimi için talep ve önerileri dinledi. Programda, Büyükkılıç, yerel yönetimlerin sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde çalışacağını vurguladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya gelerek, istişarede bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve başkanlarıyla Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen programda bir araya geldi.

Kayseri için çalışmaya devam edeceklerini anlatan Büyükkılıç, temsilcilere söz vererek, talep ve önerilerini dinledi.

Büyükkılıç, katılan heyete teşekkürlerini ileterek, "Biz burada hizmet için varız. Burada bulunduğumuz süre içerisinde hakkını vererek, kıymetini bilerek ve mesuliyet anlayışı içerisinde sizlere hizmet için yol alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkanı Ahmet Taş da sivil toplum kuruluşlarının yerel yönetimler ile iç içe faaliyet gösterdiğini kaydetti.

HAK-İŞ Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik ise Kayseri'deki sendika faaliyetleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel

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