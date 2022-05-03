Başkan Memduh Büyükkılıç, bayramlaşma programlarına katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şubesi, Oto Sanatkarlar Odası ve Türk Kızılay'ın bayramlaşma programlarına katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, MÜSİAD, Kayseri Oto Sanatkarlar Odası ile Türk Kızılay Kayseri Şubesinde düzenlenen programlarda, kuruluş yetkilileri ve çalışanlarıyla bayramlaştı.

Ortak akıl ve istişare ile dayanışma içerisinde birlikteliği zenginleştirerek hizmet vermeye devam edeceklerini aktaran Büyükkılıç, "Kurum ve kuruluşlarımız elhamdülillah emin ellerde. Demek ki emin ellerde olunca bir anlam ifade ediliyor, o zaman hayırlı hizmete vesile oluyor. Kızılay'ımız ve sivil toplum kuruluşlarımız milletin, halkın sesi olma yolunda irade gösteriyor. Bu anlayış içerisinde hizmet yapılıyor. Bir bayram havası içerisinde çalışmalar yapılıyor, bunu görünce keyif alıyor, Allah'a şükrediyoruz. Daha nice bayramlara diye dua ve temennide bulunuyorum." ifadelerini kulandı.

Büyükkılıç'a eşi Necmiye Büyükkılıç, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri milletvekilleri Taner Yıldız, Hülya Nergis ve İsmail Tamer, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da eşlik etti.