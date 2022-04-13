Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın itfaiyecilerle iftar yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, iftar saatinde gelen yangın ihbarı üzerine olay yerine gitti.

Vali Günaydın, iftar saatinde sofrayı bırakıp, yangın ihbarına giden itfaiye erlerinin fedakarca çalıştığını belirtti.

Ramazanın bereket ayı olduğunu anlatan Günaydın, şunları kaydetti:

"İtfaiye teşkilatımız bizim için çok değerli, çok önemli bir kurumdur. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından çok önemli bir görevi ifa ediyorlar. Az önce hepimiz şahit olduk. Tam iftar saatinde gelen yangın ihbarında sofrayı bıraktılar ve yangına koştular. Bu nedenle itfaiyecilik fedakarlık, cesaret gerektiriyor. Bu görevi yerine getirirken göstermiş olduğunuz gayretler ve çalışmalar için sizlere teşekkür ediyorum."

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise itfaiye ekiplerinin 17 merkezde fedakarca görev yaptığını vurgulayarak, "Gerek şehir içi gerekse şehir dışında olan olaylara müdahale etmek için fedakarca çalışıyorlar, koşturuyorlar. Çok şükür uyumlu, tecrübeli, birikimli, iyi niyetli bir ekibimiz var." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, sahuru ise bir fabrikada mobilya işçileriyle yaptı.

İşçilerin masalarını tek tek gezen Büyükkılıç, personele hem işlerinde kolaylıklar diledi, hem de ramazan aylarını tebrik etti.

Başkan Büyükkılıç, sahurun ardından dua ederek, "Bu gece Erciyes Anadolu Holding bünyesindeki İstikbal Mobilya'da gece vardiyasında çalışan, alın teri ve emekleriyle rızıklarını kazanan işçilerimizle birlikte sahurumuzu yaptık. Sahurun feyzini ve bereketini de hep birlikte paylaştık." dedi.

Çolakbayrakdar öğrencilerle iftar yaptı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri'de eğitim gören üniversite öğrencilerinin evine konuk olarak, onlarla birlikte iftar yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Talas'ta bulunan öğrenci evine misafir olan Başkan Çolakbayrakdar, 6 öğrenciye "Kayseri yağlaması" yaptı.

Başkan Çolakbayrakdar, öğrencilerle yaptığı iftarın kendisine büyük mutluluk verdiğini belirterek, kurulan sofranın kendisini üniversite yıllarına götürdüğünü ifade etti.

Palancıoğlu Çerkezlerle iftarda bir araya geldi

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Birleşik Kafkasya Derneği tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

Palancıoğlu, burada yaptığı konuşmada, Kayseri'de tüm kurum ve kuruluşlarla uyum içinde çalıştıklarını belirtti.

Derneklerin düzenlediği organizasyonların birlik ve beraberlik adına önemli olduğunu vurgulayan Palancıoğlu, "Çerkezlerin Anadolu kültür mirası içerisinde önemli bir yeri bulunuyor. Bölgesel ve yerel kültür derneklerini önemsiyoruz. Çünkü Anadolu'nun özünde bu kültür zenginliği bulunmaktadır. Özellikle günümüzde bu değerler daha iyi anlaşılmaktadır. Melikgazi Belediyesi olarak kültür ve toplum değerlerine önem veren her türlü çalışmaya ve etkinliği destek oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç'ın ziyaretleri

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Nevşehir ve Aksaray'da vali ve belediye başkanlarını ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ve Belediye Başkanı Mehmet Savran'ı ziyaret ederek bir süre görüşen Büyükkılıç, daha sonra Aksaray'a geçti.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, makamında bir araya geldiği Büyükkılıç'ın ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Büyükkılıç, ardından Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'i de makamında ziyaret etti.