Başkan Büyükkılıç, sağlık çalışanlarını kutladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükkılıç, mesajında, sağlık çalışanlarının insanlık adına ter döktüğünü, emek harcadığını ve yeri geldiğinde hayatını ortaya koyduğunu belirtti.

Sağlık çalışanlarının bir meslekten öte fedakarlık ve şefkat timsali büyük bir kahramanlık örneği sergilediğini vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Bir doktor başkan olarak insanlık adına çaba gösteren, ter döken, emek harcayan yeri geldiğinde hayatını ortaya koyan tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı içtenlikle kutluyor, her birini tüm kalbi duygularımla kucaklıyorum. Sağlık, mutluluk ve esenlikle geçirecekleri başarı dolu bir hayat diliyorum."

Başkan Büyükkılıç, yeni dönemde de sağlık alanında önemli projeleri kente kazandıracaklarını ifade etti.