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"Spor AŞ Bizim Mahallede" etkinlikleri başladı

AA - Ergün Haktanıyan - Güncel
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'Spor AŞ Bizim Mahallede' etkinlikleri başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından düzenlenen "Spor AŞ Bizim Mahallede" etkinlikleri başladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından düzenlenen "Spor AŞ Bizim Mahallede" etkinlikleri başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Tuna Parkı'nda düzenlenen etkinliklere katıldı.

Etkinlikler kapsamında mahalle sakinleri masa tenisi, voleybol, okçuluk, mini futbol, tırmanma duvarı, langırt gibi birbirinden farklı sportif etkinliklerle zaman geçirdi.

Spor AŞ etkinlikleri yaz sezonu boyunca kentin farklı mahallelerinde devam edecek.

Spor AŞ Bizim Mahallede etkinlikleri başladı

Spor AŞ Bizim Mahallede etkinlikleri başladı

Spor AŞ Bizim Mahallede etkinlikleri başladı

Spor AŞ Bizim Mahallede etkinlikleri başladı

Spor AŞ Bizim Mahallede etkinlikleri başladı

AA / Ergün Haktanıyan - Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

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