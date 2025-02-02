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Başkan Büyükkılıç, Mutfak Sanatları Merkezi'ni inceledi

Başkan Büyükkılıç, Mutfak Sanatları Merkezi'ni inceledi
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapımı devam eden Mutfak Sanatları Merkezi'nde incelemede bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapımı devam eden Mutfak Sanatları Merkezi'nde incelemede bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içeresinde hayata geçirilen Mutfak Sanatları Merkezi'ndeki çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Büyükkılıç, "Yapımında sona geldiğimiz Mutfak Sanatları Merkezi'ndeyiz. Kayseri'mizin zengin gastronomi kültürünü yaşatacak ve lezzetlerimizi misafirlerimize tattıracağımız merkezimiz tüm lezzet tutkunlarının uğrak noktası olacak." ifadesini kullandı.

Yüklenici firma yetkililerine de emeklerinden dolayı teşekkür eden Büyükkılıç, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Büyükkılıç'a, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Hasdal ve Ufuk Sekmen, daire başkanları ve KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan da eşlik etti.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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