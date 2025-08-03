Başkan Büyükkılıç, Meteoroloji Katlı Kavşağı İncelemelerinde Bulundu

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapımı devam eden Meteoroloji Katlı Kavşağı'nda incelemede bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yürütülen çalışmaları yerinde takip eden Büyükkılıç, şantiye alanını gezerek yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, şehrin ulaşımını rahatlatacak önemli projeyi kısa sürede tamamlamak için ekiplerin gece gündüz demeden çalıştığını ifade etti.

Çalışanlara kolaylıklar dileyen Büyükkılıç, "Mehmet Özhaseki Bulvarı ile Askeri Hastane Caddesi'nin kesişim noktasında yapımına hızla devam ettiğimiz Meteoroloji Katlı Kavşağı'nda saha incelemelerinde bulunduk." ifadesini kullandı.

Proje, Büyükşehir Belediyesi'nin Kartal Katlı Kavşağı projesine alternatif güzergah oluşturma hedefiyle başlattığı çalışmalar arasında yer alıyor.