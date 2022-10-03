Başkan Büyükkılıç, Macaristan ziyaretini değerlendirdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ikili ve heyetler arası görüşmelerde bulunmak üzere beraberindeki heyetle gittiği Macaristan ziyaretiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ikili ve heyetler arası görüşmelerde bulunmak üzere beraberindeki heyetle gittiği Macaristan ziyaretiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, başkanlık makamında yaptığı değerlendirmede ziyarette tarım ve hayvancılıktan Erciyes Kayak Merkezi'ndeki turizme kadar birçok konuda temaslarda bulunduklarını anlattı.

Kardeş şehir Miskolc yetkilileriyle de görüştüklerini vurgulayan Büyükkılıç, "Avrupa Birliği ülkesi olan Macaristan'daki ekonomik sorunları gördük." ifadesini kullandı.

Avrupa'da ve dünyada Erciyes Kayak Merkezi'nin büyük ilgi gördüğünü belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Orada resmi ağızlardan ya da iş adamlarından gündeme gelen hep Erciyes Kayak Merkezi oldu. Uluslararası standartta bir kayak merkezi olarak, 19 mekanik tesisi, 40 pisti, 130 kilometre uzunluğundan daha fazla pist uzunluğuna sahip bir kayak merkezinden bahsediyoruz. İnşallah Yüksek İrtifa Merkezi'ni de eklemek suretiyle büyük bir kazanım elde etmiş olacağız. Erciyes Kayak Merkezi'nin tanınırlık açısından çok önem arz ettiğini, dünya ve Avrupa standartlarında olduğunu rahatlıkla herkes söylüyor, takdir ediyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde Rusya'dan charter seferlerinin de başlıyor olması yaptığımız girişimler sonrası bizlere kazanım oldu."

Büyükkılıç, Macaristan'da meclis yetkilileri ile de görüştüklerini, sonrasında TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile de yaklaşık bir saat görüşme yaparak, değerlendirmelerde bulunduklarını aktardı.