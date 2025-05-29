Başkan Büyükkılıç, KAYMEK Tesislerini Ziyaret Etti

Başkan Büyükkılıç, KAYMEK Tesislerini Ziyaret Etti
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KAYMEK Sümer Tesislerini ziyaret ederek, burada verilen eğitim hizmetleri ve kurslar hakkında bilgi aldı. Büyükkılıç, vatandaşların meslek kazanımı ve kişisel gelişimlerine destek olunduğunu vurguladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) Sümer Tesislerini ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, tesiste yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, KAYMEK'in farklı alanlardaki kurslarıyla vatandaşlara destek sağladığını ifade etti.

Kursiyer ve eğitimcilere başarı dileyen Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Mesleğinde ilerlemek ve meslek kazanmak isteyen, derslerinde ilerlemek ve yeterliliğini arttırmak isteyen, diğer taraftan sanat alanında kendini geliştirmek, yabancı dil öğrenerek donanımını arttırmak veya boş zamanlarını sanatla sosyalleşerek en iyi şekilde değerlendirmek isteyen vatandaşlarımıza bu şekilde kapılarımızı açıyor, buyurun diyoruz. Alanında yetkin, hizmetlerinde özverili ve samimi eğitimcilerimizle bu hizmetleri vatandaşlarımız alsınlar. Kendilerini geliştirsinler, vakitlerini değerlendirsinler."

Ziyarette Büyükkılıç'a, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mücahid Soyak ve daire başkanları da eşlik etti.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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