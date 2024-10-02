Üye Girişi
Haberler

Başkan Büyükkılıç, İtfaiyecilik Haftası'nda İtfaiye Personeliyle Buluştu

Başkan Büyükkılıç, İtfaiyecilik Haftası'nda İtfaiye Personeliyle Buluştu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İtfaiyecilik Haftası çerçevesinde itfaiye personeliyle bir araya gelerek, 98'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı ve yeni personelin katılımıyla güçlenen ekip hakkında bilgi verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İtfaiyecilik Haftası kapsamında itfaiye personeliyle buluştu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığını ziyaret ederek itfaiye erleriyle bir araya geldi.

Personelin haftasını ve Kayseri itfaiyesinin 98'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Büyükkılıç, 17 istasyon, 56 araç ve 320 personelle fedakarca gayret gösteren itfaiye ekiplerine kolaylık diledi.

Yeni personelle teşkilatın daha da güçlendiğini vurgulayan Büyükkılıç, "Yeni dönemde itfaiyemizi güçlendirdiğimiz ekibimizle daha dinamik bir şekilde hizmete devam diyoruz. Cenab-ı Allah sizlerden razı olsun. Gününüz hayır, haftanız kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

İtfaiyeci yeminini izleyen Büyükkılıç, personelle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Güncel

Memduh Büyükkılıç Yerel Haberler Kutlamalar Belediye kayseri İtfaiye Güncel Yaşam

İsrail, Lübnan'ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu

Vuracakları 24 noktayı açıklayıp "Hayatınız için kaçın" dediler

 Lübnan'da Türk bayraklı gemilerin güvenlik seviyesi 3'e çıkarıldı

İsrail'in başlattığı kara harekatı Türkiye'yi harekete geçirdi

 İsrail, Lübnan'da itidal çağrısı yapan BM Genel Sekreteri'nin ülkeye girişini yasakladı

İsrail onu "istenmeyen adam" ilan etti, ülkeye girişi de artık yasak
Türkiye Narin'in katilini ararken aile bireyleri para derdine düşmüş

Türkiye Narin'in katilini ararken aile bireyleri para derdine düşmüş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taklit ve tağşiş yapan firmalar hangileri? Tağşiş ne demek? Tarım ve Orman Bakanlığı firmaları açıkladı! Filiz Akın'ın hastalığı nedir? Filiz Akın kaç yaşında, son hali nasıl? ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANLI İZLE 2 EKİM Yemekteyiz'de bugün kim yarışacak? Yemekteyiz hangi kanalda, saat kaçta? GÜNCEL DÖVİZ KURU | 2 Ekim Dolar, Euro ne kadar? 1 dolar kaç TL? Kriptoya vergi geldi mi, gelecek mi? Kripto para yatırıcımları vergi ödeyecek mi? Filiz Akın kimdir? Filiz Akın kaç yaşında, nereli? Filiz Akın hastaneye mi kaldırıldı? Filiz Akın sağlık durumu nedir? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 2 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? TRT 1 YAYIN AKIŞI 2 EKİM: Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar, diziler ve filmler var? Hangisi ''ha'' kelimesinin sözlük tanımlarından biri değildir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });