Başkan Büyükkılıç, Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsünden Dr. Lamesa'yı ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü Türkiye Temsilcisi Dr. Anais Lamesa'yı kabul etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, makamında ağırladığı Lamesa'ya Kayseri'nin tarihi geçmişi ve barındırdığı zenginliklerle ilgili bilgi verdi.

Kayseri'nin açık hava müzesi ve kadim medeniyetler şehri olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, "Bu zenginlikler şehrini gerek UNESCO gerekse insanlığa tanıtma bağlamında çaba göstermemiz gerekiyor. Şelaleleri, tarihi dokusu, kültürel zenginlikleri, doğal güzellikleri, jeolojik ve zooloji boyutuyla şehrimizi tanıtmamız lazım. Bilimsel olarak da bunları hem ortaya çıkartma hem de müze konusunda çalışmalarımız var." ifadelerini kullandı.

Lamesa ise Kültepe'de yürütülen çalışmalardan Avrupa'nın da haberdar olması için Kültepe Kaniş-Karum Ören Yeri Kazı Başkanı Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu'nu davet ettiğini belirtti.

Anais Lamesa ayrıca Koramaz Vadisi ve Kültepe bölgelerinde çalışma yapabileceklerini aktardı.