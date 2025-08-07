Başkan Büyükkılıç, İldem Su Deposu İnşaatını İnceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İldem bölgesinde yapımı süren içme suyu deposunun inşaatında incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla hayata geçirilen İldem bölgesinde yapımı devam eden su deposu inşaatını ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, suyun önemine dikkat çekti.

Kentin 50 yıllık geleceğini ilgilendiren çalışmaları yaptıklarını belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"İldem bölgesinde yer alan 2500'lük depomuza ek yaptığımız 2500'lük depomuz, bu bölgenin sularını karşılamış olacak. Tabi biz bu imkanları sağlarken, bu fedakarlığı yaparken, kaynaklarımızı bir bakıma yerin altına hizmet odaklı ulaştırırken, içme sularımızın çok önemli olduğunu, içme sularımızı kullanırken çok dikkatli olmamız gerektiğini, israfa fırsat vermememiz gerektiğini de burada hatırlatmak istiyorum. Ben bizleri seven, seçen ve güvenen hemşehrilerimize hizmet fırsatını verdikleri için minnet duyuyor, teşekkür ediyorum. Onlara layık olmaya çalışıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun."

Ziyarete, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Hasdal, Ufuk Sekmen, KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan, daire başkanları ve yüklenici firma yetkilileri katıldı.