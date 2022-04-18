Başkan Büyükkılıç, üniversite öğrencileriyle buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Kariyer Günleri" kapsamında Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İlahiyat Fakültesi öğrencileri ile bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ERÜ Konferans Salonu'nda gerçekleşen programa Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ile ERÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kamil Cihan, akademisyenler ve öğrenciler de katıldı.

Başkan Büyükkılıç programda Kayseri'nin 30 büyükşehir arasında yatırım lideri olduğundan bahsetti.

Kayseri'de model bir belediyecilik kültürü oluştuğunu ifade eden Büyükkılıç, kente hizmet sevdası ile bugünlere geldiklerini anlattı.

Büyükkılıç, Kayseri'nin müzeler ve kütüphaneler şehri olması yönünde gayretlerin sürdüğünü, Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'nde ticaretin anayasasının yazıldığı tabletlerin çıktığını, İncesu'da Türkiye'nin kaderini değiştirecek mozaik kazı çalışmaları yapıldığını, 7,5 milyon yıl önceki fosillerin de ayrıca kazı çalışmalarında bulunduğunu ifade etti.