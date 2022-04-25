Büyükkılıç'tan huzurevi sakinlerine ziyaret

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, huzurevi sakinlerini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, ramazan ayı dolayısıyla Hacı Rukiye Gazi Oğlu Huzurevi'nde yaşlılarla bir araya geldi.

Büyükkılıç, burada yaşlılarla sohbet edip, onlara sağlık ve uzun ömür diledi.

Ulu çınarların bilgi birikimi ve tecrübeleriyle genç nesillere eşsiz birer hazine olduğunu aktaran Büyükkılıç, "Mübarek ramazan ayında yaşlılarımızı ziyaret ederek, hem sohbet ettik hem de hayır dualarını aldık. Yaşlılarımız bizim, adeta ulu çınarlarımız. Onların kıymetini bilmeliyiz. Allah onlara sağlıklı, huzurlu uzun ömürler versin." ifadelerini kullandı.

Huzurevi sakinleri de Başkan Büyükkılıç'ın ziyaretinden dolayı memnun olduklarını belirtti.