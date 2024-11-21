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Başkan Büyükkılıç, Hayat Kurtaran Ulaşım AŞ Personeline Teşekkür Belgesi Verdi

Başkan Büyükkılıç, Hayat Kurtaran Ulaşım AŞ Personeline Teşekkür Belgesi Verdi
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Heimlich manevrası ile nefessiz kalan bir genci kurtaran Ulaşım AŞ personeli Emre Aysel'e teşekkür belgesi verdi. Büyükkılıç, Aysel'in gösterdiği hassasiyeti takdir etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Memduh Büyükkılıç, boğazına şeker kaçan ve nefessiz kalan genci yaptığı Heimlich manevrası ile kurtaran Ulaşım AŞ personeline teşekkür belgesi verdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Ulaşım AŞ personeli Emre Aysel'i makamında ağırladı.

Emre'ye teşekkür eden Büyükkılıç, "Görevini yaparken, göstermiş olduğu hassasiyet ile bir vatandaşımızın belki de hayatını kurtarmaya vesile oldu. Heimlich manevrasını hem öğretmek hem uygulamak bağlamında gerekli çalışmaları zamanında yapan genel müdürümüz şahsında ulaşım birimimize de teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Vale görevlisi Emre Aysel de Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti. Ziyarette, Ulaşım AŞ Genel Müdürü Mehmet Canbulut da hazır bulundu.

Millet Caddesi'nde arkadaşlarıyla yürüyen bir gencin nefes borusuna şeker kaçtığını fark eden Aysel, gencin yanına giderek Heimlich manevrası yapmış ve hayatını kurtarmıştı.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
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