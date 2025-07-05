Başkan Büyükkılıç, Hal Esnafının Sorunlarını Dinledi

Başkan Büyükkılıç, Hal Esnafının Sorunlarını Dinledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, hal esnafı ile bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi. Çatılardaki su sızıntılarına çözüm üretmek için gereken çalışmalar başlatıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, hal esnafı tarafından talep edilenlerin çözümü noktasında gayretlerini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, hal kompleksinde esnafla buluşan Büyükkılıç, talep ve önerileri dinledi.

Esnafın çatılarındaki sızıntıya çare bulunmasına ilişkin talebi üzerine Büyükkılıç, personele talimat verdi.

Ekipler, çatının 1200 metrekarelik alanındaki akıntıyı mebran uygulaması ile giderdi.

Hal esnafı ilgiden ve sorunun çözülmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Başkan Büyükkılıç ve ekibine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere de gözaltına alındı

CHP'nin 47 yıl sonra kazandığı ilin belediye başkanı da gözaltında
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe ve PSG anlaşmaya vardı! Gözler Skriniar'da

Transfer bitiyor! Ali Koç, PSG ile anlaşmaya vardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.