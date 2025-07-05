Başkan Büyükkılıç, Hal Esnafının Sorunlarını Dinledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, hal esnafı tarafından talep edilenlerin çözümü noktasında gayretlerini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, hal kompleksinde esnafla buluşan Büyükkılıç, talep ve önerileri dinledi.

Esnafın çatılarındaki sızıntıya çare bulunmasına ilişkin talebi üzerine Büyükkılıç, personele talimat verdi.

Ekipler, çatının 1200 metrekarelik alanındaki akıntıyı mebran uygulaması ile giderdi.

Hal esnafı ilgiden ve sorunun çözülmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Başkan Büyükkılıç ve ekibine teşekkür etti.