Başkan Büyükkılıç, Genç KAYMEK Yıl Sonu Programında Öğrencilerle Buluştu

Başkan Büyükkılıç, Genç KAYMEK Yıl Sonu Programında Öğrencilerle Buluştu
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Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Genç KAYMEK Gençlik Merkezlerinin yıl sonu programına katılarak 4 bini aşkın öğrenciyle bir araya geldi. Programda gençlerle eğitim, kültür ve sanat faaliyetleri hakkında konuşan Büyükkılıç, öğrencileri başarılı olmaya teşvik etti ve ödüller dağıttı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 4 bini aşkın öğrencinin eğitim aldığı Genç KAYMEK Gençlik Merkezlerinin yıl sonu programına katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde gençlik merkezlerinin yıl boyunca gerçekleştirdiği eğitim, kültür ve sanat faaliyetlerinin sergilendiği Genç KAYMEK yıl sonu programında öğrencilerle bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, gençlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

KAYMEK'in kendisinden söz ettiren bir kuruluş olduğunu anlatan Büyükkılıç, "Sormaya çekinmeyin, araştırmaktan korkmayın. Kütüphanelerimiz, spor tesislerimiz emrinizde, sosyal içerikli projelerimizle her zaman yanınızdayız. Donanımlı ve eğitimli olun, yabancı dili ihmal etmeyin." ifadesini kullandı.

Etkinlikte, LGS ve YKS denemelerinde başarılı olan öğrencilere ödül verildi.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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