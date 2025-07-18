Başkan Büyükkılıç, Gazetecileri Ağırladı

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırlayarak, gazetecilerin doğru ve tarafsız haberciliğinin önemini vurguladı. Kösedağ, Büyükkılıç'ı 24 Temmuz Gazeteciler Basın Bayramı ve ödül törenine davet etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Başkanı Metin Kösedağ ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette Kösedağ, Büyükkılıç'ı 24 Temmuz Gazeteciler Basın Bayramı ve KGC Geleneksel Medya Yarışması Ödül Töreni'ne davet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti aktaran Büyükkılıç, gazetecilerin doğru ve tarafsız habercilik anlayışının önemini vurguladı.

Basın mensuplarının topluma önemli bir hizmet sunduğunu belirten Büyükkılıç, "Gazeteciler Cemiyeti Başkanımız Metin Kösedağ ve kıymetli yönetim kurulu üyelerini belediyemizde ağırladık. 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı kapsamında düzenleyecekleri programa davetleri ve nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Basın, toplumu bilgilendiren, yönlendiren ve doğruyu söyleyen bir güçtür. Bu güç, her zaman takdir edilmelidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel
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