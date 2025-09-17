Başkan Büyükkılıç Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni Ziyaret Etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni ziyaret ederek, alanda incelemede bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, ziyarette merkezde kamp yapan BAL Ligi takımlarından Adaletgücü Spor Kulübü sporcuları ve teknik heyetiyle bir araya geldi.

Futbolcularla bir süre sohbet eden Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada "Spor turizminin merkezi haline gelen Erciyes, yıl boyunca profesyonel ve amatör birçok kulübe ev sahipliği yapıyor. Bu sezon 30'un üzerinde takım kamp yaptı ve hepsi memnuniyetle ayrıldı." ifadelerini kullandı.

Kayseri'nin bu yıl da Avrupa Spor Başkenti olması yönünde gayret gösterdiklerini anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Altyapıyı oluşturup tanıtmaya gayret ediyoruz. Pazar günü Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nun beşincisini yapıyoruz. Kayseri'nin bir spor şehri olarak da anılması için gayret gösteriyoruz. İyi bir noktadayız. Malum Süper Lig'de, 3. Lig'de takım var. Basketbol takımımız, 35 havuzumuz, fitness merkezimiz, çok amaçlı salonumuz var. 1850 metrede burası."

Ziyarette Büyükkılıç'a, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal ve Spor AŞ Genel Koordinatörü Fatih Çağan eşlik etti.