Başkan Büyükkılıç Erciyes'te Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

Başkan Büyükkılıç Erciyes'te Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes'te esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, doğayla iç içe zaman geçirmenin önemini vurguladı ve halkı Erciyes'e davet etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes'te esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlarla bir araya gelen Büyükkılıç, bölge esnafıyla da sohbet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, doğayla iç içe zaman geçirmenin önemine dikkati çekti.

Vatandaşları Erciyes'e davet eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Erciyes'in kışı başka, yazı başka güzel. Hafta sonunu fırsat bilip Kayseri'mizin gözbebeği Erciyes'e gelen hemşehrilerimizle ve esnaflarımızla selamlaşıp, sohbet ettik. Bir yanda serin yayla havası, diğer yanda mis gibi dağ kokusu. Erciyes, dört mevsim yaşayan bir güzellik. Doğayla iç içe, huzur dolu anlar yaşamak isteyen herkesi Erciyes'e bekliyoruz."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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