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Başkan Büyükkılıç, Engelsiz Yaşam Merkezini Ziyaret Etti

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'ne yaptığı ziyarette, merkezdeki faaliyetler hakkında bilgi aldı ve alanında uzman kişilerle işbirliği yaptıklarını belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Çocuk Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Canpolat ile birlikte merkezde incelemede bulundu, yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Büyükkılıç, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ileriye taşımak için alanında uzman hocalarla sürekli fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mücahid Soyak ve daire başkanları da yer aldı.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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