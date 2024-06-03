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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Dünya Bisiklet Günü'nü kutladı

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nü kutladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nü kutladı.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla hayata geçirdikleri Türkiye'nin ilk bisiklet paylaşım sistemi olan Kayseri Bisiklet Paylaşım Sistemi'nin (KAYBİS) yanı sıra, bisiklet yolları ve uluslararası bisiklet yarışları ile Türkiye'ye örnek olduklarını ifade etti.

Bisikletli ulaşımın en gelişmiş modeli olan KAYBİS'in vatandaşlar tarafından beğeniyle kullanıldığını dile getiren Büyükkılıç, 84 istasyon ve 1000 bisikletiyle bisikletseverlere hizmet verdiğini kaydetti.

Büyükkılıç, yeni yapılan bütün yollara bisiklet yolu yapılması talimatı verdiğini belirterek, Talas bölgesini kapsayan, Erciyes Üniversitesi ve Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi entegrasyonunu sağlayacak yeni bisiklet yollarını da kente kazandırmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

Memduh Büyükkılıç Kayseri Dünya Güncel Haberler

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