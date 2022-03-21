Başkan Büyükkılç down sendromlu çocuklarla bir araya geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, down sendromlu çocuklar ve aileleri ile buluştu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever Özderici ailesi işbirliği ile hayata geçirilen Besime Özderici Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü programı düzenlendi.

Büyükkılıç'ın da katıldığı programda, müzik şöleni, pastel boya ve sulu boyalarla çeşitli etkinlikler yapıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, "Keyifli bir ortamda aileleri ile yavrularımız eğleniyorlar, müzik dinliyorlar. Renkli dünyamızı yansıtan etkinlikler hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Programdan memnun kalan veliler ve çocuklar, etkinliği düzenleyen Büyükşehir Belediyesi ekiplerine ve Büyükkılıç'a teşekkür ettiler.