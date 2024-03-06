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Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kayseri'ye geleceğini bildirdi

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Mart'ta Kayseri'ye gelerek açılışlar gerçekleştireceğini duyurdu. Büyükkılıç, Erdoğan'ı Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde misafir edeceklerini ve projelerin açılışını gerçekleştireceklerini belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kayseri'ye geleceğini bildirdi.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, Erdoğan'ın 22 Mart'ta Kayseri'ye gelerek açılışlar gerçekleştireceğini belirtti.

Büyükkılıç, "Sayın Cumhurbaşkanımız, hizmetlere sunduğumuz projelerimizin açılışını gerçekleştirecek. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ni de hazırlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızı burada misafir edeceğiz, yüzü gülerek buradan göndereceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve kıymetli ekibine minnet duyuyor, teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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