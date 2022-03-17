18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü - Haberler

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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü

AA - Murat Asil - Güncel
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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükkılıç mesajında, Çanakkale Zaferi'nin aziz milletin yazdığı bir kahramanlık destanı olduğunu belirtti.

Bu vatan için canını feda eden kahramanların asla unutulmayacağını aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"107. yıl dönümünü gururla kutladığımız Çanakkale Zaferi, aziz milletimizin birlik ve beraberlik içinde, vatan ve milletini korumak için canları pahasına yazdığı bir kahramanlık destanıdır. Türk Milleti, o dönemin olumsuz koşullarına rağmen inancı, imanı, azmiyle tüm dünyaya 'Çanakkale geçilmez' dedirterek, tarihe adını altın harflerle yazdırmıştır. Bu toprakları bize mukaddes vatan olarak emanet eden tüm şehitlerimizi ve başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum."

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü

AA / Murat Asil - Güncel

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