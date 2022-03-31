Beydeğirmeni Besi Bölgesi Projesi'nde 4'üncü etap kura çekimi yapıldı

Kayseri'de Beydeğirmeni Besi Bölgesi'nde 4'üncü etapta 77 farklı büyüklükteki parsel için kura çekimi gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen kura çekilişinde 77 farklı büyüklükteki parselin hak sahipleri belirlendi.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, hayata geçirdikleri projelerle amaçlarının üreticilere hizmet etmek olduğu belirtti.

Bu sene 60 milyon lira tarım ve hayvancılığa pay ayırdıklarını aktaran Büyükkılıç, "Makul bir rakam, o zamanki görüşmelerimizde sizlerle anlaştığımızda 25 TL+KDV demiştik. Biz sizin için varız, sizlerin hizmetkarıyız." ifadelerini kullandı.

Programa, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras, daire başkanları ve üreticiler katıldı.