Kayseri'de bayramda 704 bin kişi toplu ulaşımdan ücretsiz faydalandı

Kayseri'de Ramazan Bayramı'nı kapsayan 3 gün boyunca kent içi toplu taşıma araçlarıyla 704 bin 674 vatandaşa ücretsiz ulaşım imkanı sağlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar bayram boyunca, belediye otobüsleri ve tramvayların yanı sıra özel halk otobüslerinden de ücretsiz faydalandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ekiplerin, ramazan ayı ve Ramazan Bayramı süresince vatandaşların esenliği, huzuru ve konforu için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Bayram sürecince ulaşımı ücretsiz yaptıklarını anımsatan Büyükkılıç, "704 bin canımızı, vatandaşımızı arzu ettikleri yere ücretsiz ulaştırmak suretiyle bu hizmetimizi vermiş olduk. Emeği geçen tüm kardeşlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ücretsiz ulaşım hizmeti kapsamında özel halk otobüsleri dahil ulaşım bedeli Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandı.