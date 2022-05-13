Başkan Büyükkılıç'a bilim insanları ve arkeologlardan ziyaret - Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü ile ilgili iki ayrı proje için Avrupa'dan kente gelen misafirleri ağırladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç'ı Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu ve beraberindeki bilim insanları ve arkeologlar Roberto Valenti, Fabio Francesconi, Karpagam Chelliah, Caria Diramte, Christos Georgiadis, George Mantakas, Diana Kasmetska ve Prof. Dr. Diana Gergova ziyaret etti.

Ziyarette, Kültepe-Kaniş Karum'da yürütülecek proje konuları ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, kentin değişik yerlerindeki zenginlikleri insana sunmayı, onlarla paylaşmayı çok önemsediklerini ifade etti.

Kayseri'nin 6 bin yıllık geçmişiyle ticaretteki başarıyı ortaya koyduğunu belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Kapadokya'nın da geçmişte başkentliğini yapmış olan bir şehirdeyiz. Erciyes Dağı şehrimize ayrı bir zenginlik kazandırıyor. Erciyes Dağı'ndaki kayak merkezimiz, uluslararası standartta, turizm için çok büyük önem arz ediyor. Medeniyetlerin getirdiği zenginliğin ürünü olarak da gastronomi ayrıca bizim için özel önem arz etmekte. Onu da yine şehrimiz için büyük bir kazanım olarak görmekteyiz. Değişik medeniyetlerin tatları şu anda UNESCO'nun da listelerinde yer alacak şekliyle şehrimize büyük bir zenginlik katmaktadır."

Görüşmenin sonunda Prof. Dr. Kulakoğlu ve beraberindeki misafirler, desteklerinden dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti.