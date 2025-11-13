Haberler

Başkan Büyükkılıç, AK Parti 175. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen AK Parti'nin 175. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, İl Başkan Vekili Muammer Topsakal, İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar ve İl Gençlik Kolları Başkanı Hayri Danacı ile birlikte katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, toplantının Türkiye ve Kayseri için hayırlara vesile olmasını diledi.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
