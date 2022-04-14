Başkan Büyükkılıç Talas tramvay hattı çalışmalarını inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Mevlana-Furkan Doğan arası tramvay hattı ile ilgili yetkililerden brifing aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yetkililerle bir toplantı gerçekleştirerek çalışmalarda gelinen son noktayı değerlendiren Büyükkılıç, çalışmaların bir an önce bitmesi için tüm ekibin gayret gösterdiğini belirtti.

Vatandaşlara daha konforlu, güvenli ulaşım hizmeti sunmak için çalıştıklarını vurgulayan, Büyükkılıç, "Tınaztepe ve Talas tramvay hatlarımız 2022 sonuna doğru tamamlanmış olacak ve hattımız 48 kilometreye ulaşacak." ifadesini kullandı.