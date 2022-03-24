Başkan Büyükkılıç, esnaf temsilcilerini kabul etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yeraltı Çarşısı ve Tekstilkent esnafının temsilcilerini makamında kabul etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeraltı Çarşısı Dernek Başkanı Gökhan Gülen ile Tekstilkent esnafıyla görüşen Büyükkılıç, esnafın talebini dinledi.

Büyükkılıç, esnaf dostu bir belediyecilik anlayışıyla hizmete devam edeceklerini belirtti.

Kayseri tarihinde ticaretin önemli yeri olduğunu ve kendilerinin de bu bilinçle hareket ettiğini belirten Büyükkılıç, "Esnafımız bizim olmazsa olmazımızdır. Tarih boyunca ticaretimizin bel kemiği olmuşlardır. Ahi ahlakı ve kültürü ile bezenmiş esnaf kardeşlerimizin yanında yer almak, onlara hizmetlerimizle destek olmak ve bu vesileyle kadim kentimizin asırlık esnaf geleneğini sürdürmek görevimizdir." ifadelerini kullandı.

Yeraltı Çarşısı esnafı da belediyenin yatırımları ile çarşının havalandırması, ısıtması, soğutması, aydınlatması ve mekanik işleriyle adeta modern bir alışveriş merkezi haline geldiğini belirterek, Büyükkılıç'a teşekkür etti.