Kayseri Büyükşehir Belediyesi 3 yılda 300 bin fidan dikti

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, son 3 yılda 300 bin fidanı toprakla buluşturduklarını bildirdi.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, 21-26 Mart Orman Haftası dolayısıyla herkesi ağaçlandırma çalışmalarına katkı sunmaya davet etti.

Büyükşehir Belediyesinin her canlıya olduğu gibi ağaç ve ormana da önem verdiğini vurgulayan Büyükkılıç, "Ağaçsız, ormansız bir dünya düşünmek mümkün değil. Peygamber Efendimiz, 'Yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikin' buyurmuştur. Bu şiarla fidan dikmeye, ormanlar oluşturmaya gayret göstermeliyiz." ifadelerini kullandı.

Ağacın bulunduğu yerde yaşam döngüsü olacağına dikkati çeken Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyesi olarak son üç yılda, her yıl 100 bin fidan olmak üzere toplam 300 bin fidan diktik. Öte yandan 2021 yılında belediyemizin fidanlığımızda yetiştirdiğimiz 35 bin 950 ibreli ve 6 bin 662 yapraklı fidan ile 316 bin 91 süs bitkisi ve çalı gurubu fidanı toprakla buluşturduk. Bunun yanında Gesi Vadisi'nde 10 bin sarıçam fidanı dikimini gerçekleştirdik. Ayrıca Derevenk Viyadüğü yamaçlarında susuz bitki yetiştirme aparatı ile diktiğimiz 1000 sedir ağacının yüzde 85 başarı oranı ile tuttuğunu gördük. Gelecek nesillere daha yeşil bir Kayseri bırakacağız."