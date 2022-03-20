Başkan Büyükkılıç, AK Parti Kültür Sanat Kongresi'ne katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ankara Kızılcahamam'da düzenlenen AK Parti Kültür Sanat Kongresi'ne katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı, Ar-Ge Başkanlığı ve Çevre Şehircilik ve Kültür Başkanlığı koordinesinde düzenlenen Kültür Sanat Kongresi'nde "Etkili Bir Kültür Sanat Sezonu Nasıl Tasarlanır, Başarılı Kültürel İletişim Stratejileri" isimli bir sunum yaptı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın başkanlığında geçen oturumda Büyükkılıç, Kayseri'de kültür sanat alanında yaptıkları projelerden bahsetti.

Yaklaşık 200 belediye başkanının katıldığı programda bazı önerilerde bulunan Büyükkılıç, "Köklü bir medeniyetin mirasçıları olarak büyük bir zenginliğin üzerine doğmuş olmanın eşsiz kıymeti yanında, yarınlara ilişkin büyük bir sorumluluğun bilincini taşımaktayız. Şehirlerin kimliklerini korumasının en nihai şartı olan kültür ve sanat değerlerini, zamanın koşulları ile etki dairesinde tutmak en büyük vazifemizdir. ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, 3 gün süren Yerel Yönetimler Kültür Sanat Kongresi'nin çok verimli geçtiğini vurgulayarak, kültür-sanat alanında ortaya koydukları projeleri, eserleri, bugüne ve yarına dair planlamaları istişare yapma imkanı bulduklarını, bu alanda yeni yol haritasını hep birlikte ortaya koyduklarını kaydetti.