Başkan Büyükakın, orucunu Kuruçeşmeliler Derneği'nin kurduğu iftar çadırında açtı

''KURUÇEŞMELİLER DERNEĞİ'NİN İFTAR ÇADIRINDA

Bu kapsamda Ramazan'ın 13'üncü iftarını İzmit Kuruçeşmeliler Derneği'nin iftar çadırında AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, Kuruçeşmeliler Dernek Başkanı Gökhan Akkaya ve mahalle sakinleri ile birlikte açtı. İftar öncesi tek tek masaları dolaşarak Kuruçeşmelilerin Ramazan'ını kutlayan Başkan Büyükakın, burada yaptığı konuşmada "Paylaşma, kaynaşma ve kardeşlik ayı Ramazan'da her akşam bir başka iftar sofrasında hemşehrilerimizle buluşmaya devam ediyoruz, bugün de burada sizlerle buluşmaktan dolayı çok mutluyum. Kurduğumuz gönül bağı ile bizi her daim bağrınıza bastığınız için sizlerle çok teşekkür ediyorum. Rabbim bizi Ramazan'a kavuşturduğu gibi Bayrama da kavuştursun inşallah" dedi.

KOCAELİ ERZURUMLULAR KÜLTÜR VE DAYANIŞMA VAKFINI ZİYARET

Kuruçeşmeliler İftarının ardından, Kocaeli Erzurumlular Kültür ve Dayanışma vakfının Körfez ilçesinde düzenlediği programa katılan Başkan Büyükakın, "İzzet-i ikramı her daim bereket kokan Erzurumlu kardeşlerimizle buluştuk. Bugüne kadar Erzurumlular hep bizim yanımızda yer aldı, biz de son nefesimize kadar Kocaelimizin ve Ülkemizin tamamını kucaklamaya Erzurumlu kardeşlerimizle birlikte yol yürümeye, hep birlikte taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz. Rabb'im birliğimizi, dayanışmamızı, muhabbetimizi daim etsin, hayırlı ramazanlar" dedi. Programda Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve çeşitli STK Başkanları yer aldı.

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