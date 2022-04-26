Başkan Büyükakın' Kadir Gecemiz insanlığın barışına ve adaletine vesile olsun'

KOCAELİ (Bültenler) - Başkan Büyükakın" Kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'in nazil olduğu bu mübarek gecenin insanlığın barışına ve adaletine vesile olmasını dilerim." dedi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın Kadir Gecesi nedeni ile bir mesaj yayınladı. Başkan Büyükakın Kadir Gecesi'nin bir hüküm gecesi olduğunu ifade ederek sözlerine şu şekilde devam etti" Bu mübarek gecede işlerimiz, yaptıklarımız, davranışlarımız takdir edilir ve hükmü verilir. Yüce Rabbimiz bu bereketli gecede kullarıyla ilgili her şeyi karara bağlar. Af ve mağfiret gecesi, hem kişisel olarak kendimizle hesaplaşma hem de Rabbimizle konuşma gecesidir. İnşallah bu gecenin sonunda affedilenlerden, günahlarından arınanlardan oluruz.

Mübarek geceleri, kutsal günleri hem birey hem de toplum olarak fırsat kabul etmeliyiz. Kutsal gecelerde millet olarak birlik ve beraberliğimizi daha çok düşünmeli, toplum olarak da barışmak için vesile saymalıyız. Savaşların, kavgaların, afetlerin ve kıtlıkların daha da arttığı günümüzde barış dini olan İslam, tüm insanlık için bir kurtarıcı olarak parlamaktadır.

Kur'ân-ı Kerîm'in Mekke-i Mükerreme'de nazil olan Kadir Sûresinde yüce Rabbimiz "Doğrusu Biz Kur'ân-ı Kadir Gecesinde indirmişizdir. Ka­dir Gecesi'nin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve Cebrail bu gecede Rab'lerinin izniyle her türlü iş için inerler. O gece tanyerinin ağarmasına kadar bir esenliktir." şeklinde seslenmektedir.

Kıymetli hemşerilerim bir Ramazan ayı daha geldi geçiyor. İlk günler sevinçle heyecanla karşıladığımız Ramazanı artık hüzün ve hasretle uğurluyoruz. Bildiğiniz gibi şehrimizi bir ay boyunca adeta ramazan ile donattık. Orucun güzelliğini ramazanın neşesini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak düzenlediğimiz etkinlikler ve çalışmalar ile daha da artırmaya çalıştık. Bir ramazan şehri hüviyetine bürünen Kocaeli'nde her hemşerimizin yanında olma gayreti içerisindeydik. İftarlarımız, sahurlarımız, sosyal yardımlarımız ve ziyaretlerimizle ramazan boyunca bir arada olduk. Yüce Rabbimden aynı güzellik içerisinde bizi Bayrama kavuşturmasını niyaz ederim.

Kıymetli Kocaelili hemşerilerimin mübarek Kadir gecesini en içten duygularımla kutlarken, bu hayırlı gecenin milletimizin her ferdinin kurtuluşuna vesile olmasını dilerim.

Bir kez daha bin geceden daha hayırlı Kadir gecesinin şehrimize, şehrimizin kıymetli insanlarına güzellikler getirmesini dilerim. Kadir geceniz mübarek olsun

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