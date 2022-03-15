Başkan Büyükakın'dan sağlık çalışanlarına; Cana cansınız, hakkınız ödenmez

KOCAELİ (Bültenler) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zaman mekân mefhumu gözetmeksizin insan sağlığı için çalışan, kutsal mesleğinin gereğini layıkıyla yerine getiren fedakâr ve özverili sağlık kahramanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı Kocaeli Kongre Merkezinde kutladı. Vatandaşlarımızı bir an önce sağlığına kavuşturmak için gecelerini gündüzlerine katan sağlık çalışanlarının katıldığı etkinlikte Ferhat Göçer konser verdi. Programa Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Kocaeli İl Sağlık Müdür Vekili Uzm. Dr. Ahmet Sarıışık, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Kocaeli Üniversitesi Rektör Yrd. Prof. Dr. Ercüment Çiftçi, hekim ve sağlık çalışanları katıldı.

BAŞKAN: CANA CANSINIZ

Başkan Büyükakın, "Çok kıymetli sağlık çalışanları öncelikli olarak Tıp Bayramınız kutlu olsun" dedikten sonra sözlerini şöyle sürdürdü: "Sonsuz teşekkür ediyoruz. Hakikaten cana cansınız. Her birinize yürekten minnettarız. Kocaeli halkı adına kucak dolusu sevgilerimizi iletiyorum. Sağlık çalışanları olarak sizlerin yaptığı işlerin karşılığında bizim yaptıklarımızın hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Bunu biliyoruz. Her birinize minnettarız" dedi.

BAYRAK TESLİMİ YAPILDI

Programda 1399 yılında Yıldırım Beyazid Han'ın ilk hastaneyi kurması, 1453 yılında Fatih Sultan Mehmed Han tarafından Hekimbaşılık Müessesesinin kurulması ve ardından 14 Mart 1827 yılında da II. Mahmud tarafından ilk Tıp Mektebinin kurulması ve günümüze kadar olan sürecin anlatıldığı sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi. Bu kutlu vatan emaneti, bu kutlu bayrak emaneti, bu kutlu dava emaneti gelecek nesillere iletilmek üzere sahibine güvenle teslim edildiğinin aktarıldığı videoda; 40 yılı devirmiş kıdemli Dr. Orhan Göl, genç doktor olan Büşra Kurt'a bayrak teslim etti.

FERHAT GÖÇER KONSERİ

Kocaeli İl Sağlık Müdür Vekili Uzm. Dr. Ahmet Sarıışık tarafından Başkan Büyükakın'a hat sanatı ile yapılmış tablo hediye edildi. Açılış konuşmaları ve hediyeleşmelerin ardından sahne alan doktor ve sanatçı Ferhat Göçer, unutulmaz şarkılarını sağlık çalışanları için seslendirdi.

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